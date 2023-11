Appena il tempo di andare via-Final cut, Fabio Morici all'inseguimento di un amore

Il romanzo di Fabio Morici, "Appena il Tempo di Andare Via-Final cut" ci immerge in una storia avvincente e commovente che attraversa le vite di personaggi tanto diversi quanto interconnessi. Il punto di partenza è un incontro casuale su un treno per Marsiglia, dove Stefano e Damien si incrociano, dando il via a un conto alla rovescia verso un destino ineluttabile.

La trama intreccia le storie di sei personaggi, ognuno con il proprio bagaglio emotivo e segreti da svelare. La narrazione si snoda tra l'Italia e la Francia, tra il vecchio e il nuovo millennio, creando un'atmosfera di suspense che tiene il lettore incollato alle pagine. Nel libro edito da Fabiano&Castaldo Editore, Morici, attingendo dal suo bagaglio sia di scrittore che di sceneggiature, crea un stile che mescola scrittura letteraria a scrittura più cinematografica. In "Appena il tempo di andare via-Final cut" tutto ruota attorno a una fatidica domanda: cosa faresti se scoprissi il modo in cui morirai?