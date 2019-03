Zonale Optimist di vela: a Formia dominio della Lega navale di Ostia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Circolo Nautico Caposele ha ospitato la regata zonale della classe Optimist con oltre 120 imbarcazioni e un indotto quantificabile sulle 700 presenze. Numeri che confermano il successo a livello organizzativo del circolo del Golfo, il più antico della provincia di Latina. Soltanto una prova è stata disputata nella giornata di oggi, le altre sono state annullate per l’assenza di vento. Tra i cadetti tripletta della LNI Ostia con l’affermazione di Massimo Casella davanti ai compagni di squadra Sara Anzellotti e Gabriele Maria Viti. Primo tra i velisti del Golfo Claudio Crocco (6°), portacolori della Lega Navale Scauri. Tra gli juniores (nella foto di Gianluca Di Fazio), invece, gradino più alto del podio per un altro tesserato della LNI Ostia, Adriano Quan Cardi, che ha preceduto il suo collega Mikel Amendola e il formiano della Lega Navale Scauri Federico Sparagna, brillante terzo. Nono Mario Trabucco, rappresentante della società organizzatrice dell’evento.Soddisfatto il presidente del Caposele, Raffaele Giarnella: “E’ uno sport che potrebbe dare molto di più a Formia, ha mosso tante persone, dagli atleti ai loro allenatori ed ai genitori anche in un periodo di bassa stagione”. Ricco il carnet di appuntamenti: ad aprile, dal 19 al 26, seconda e terza tappa della Coppa Italia classe 420. Altro appuntamento di spessore il 15 e 16 giugno, due giorni che saranno dedicati alla regata nazionale Open ranking list, terza prova riservata alla classe olimpica 470 sia maschile che femminile. Una stagione che si preannuncia lunga ed emozionante a conferma che la vela si può praticare a Formia e nel Golfo tutto l’anno. Particolare attenzione sarà riservata all’attività giovanile con la nascita di un progetto decisamente innovativo, alla cui direzione è stato chiamato Ercole Petraglia, già direttore sportivo del IV Nucleo Atleti della Sezione Vela delle Fiamme Gialle. "Caposele Sailing Experience”: questo il nome prescelto per l’iniziativa, dedicata agli atleti dagli 8 ai 15 anni, che prevede accanto ai corsi di vela numerose iniziative ludiche e culturali.