La Futura Terracina dà uno scossone al campionato e agguanta la capolista Roma 7

Scossone nella classifica del campionato di pallavolo femminile di serie C con la Futura Terracina che, nel raggruppamento A, stravince lo scontro diretto superando in casa per 3-0 (25-18, 25-15, 25-19) l’attuale capolista Roma 7 e si porta a una sola lunghezza di distanza proprio dalla vetta ma con una partita in meno da recuperare. Con i play-off già matematicamente conquistati per la formazione di coach Mario Milazzo si apre uno scenario che potrebbe dare una svolta alla stagione con il primo posto ormai virtualmente nelle mani della formazione pontina: il primato in classifica permetterebbe alle biancocelesti un abbinamento più agevole con vista sulla promozione al campionato nazionale di serie B2.

La partita è stata una delle primissime giocata con l’abolizione della limitazione della capienza: il Pala Carucci di Terracina era pienissimo con tutti e 300 i posti affollati dai tifosi.