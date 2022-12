Artisti di Frosinone uniti sulle note di "Futura", video omaggio a Lucio Dalla

L'indimenticabile "Futura" di Lucio Dalla e 40 tra cantanti e musicisti della provincia di Frosinone che si mettono insieme per omaggiare il cantautore in occasione delle feste natalizie. Il video, messo in rete nella giornata di ieri, lunedì 19 dicembre, è nato da un’idea di Luca Leoni, fondatore dell’associazione culturale ‘Luma Recording Studio’ e in poche ore ha raggiunto oltre 1700 visualizzazioni.

Si sono unite le migliori voci del territorio, di bassisti, chitarristi, batteristi delle più conosciute band locali - si legge in una nota - e poi archi e sax, fino all’arrangiamento curato da Leonardo Raponi, nativo di Monte San Giovanni, parigino di adozione dove ha costruito una straordinaria carriera da bassista e contrabbassista, lavorando anche a degli arrangiamenti degli archi per Celin Dion. Numerosi i nomi del panorama della musica locale protagonista.

«Abbiamo deciso di dar vita a questo progetto - spiega Luca Leoni - con un triplice obiettivo: l’unione degli artisti locali, tra i migliori del territorio, per fornire un messaggio di un legame profondo attraverso la musica in Provincia di Frosinone, una terra che spesso sconta divisioni campanilistiche che non fanno sviluppare del tutto una crescita, nel nostro caso artistica, che invece dovrebbe rappresentare uno stimolo per tutti; un messaggio, ovviamente, per i migliori auspici in vista del Natale, in una fase così complicata della storia sotto molti punti di vista; un omaggio vero, sentito, ad un artista fantastico come Lucio Dalla. Tutti hanno accolto le finalità di questo progetto in maniera spontanea, genuina, ed è venuto fuori un lavoro che ci inorgoglisce e che consideriamo importante. Non posso far altro che ringraziare quanti che hanno collaborato al nostro progetto. Questo territorio ha tanto da esprimere e noi abbiamo deciso di dare un contributo in tal senso».