Vittorio Marianecci, italiano scomparso in Usa: l'appello della polizia di San Francisco. Le ultime immagini in un video

La polizia di San Francisco ha diffuso un appello per la ricerca di un cittadino scomparso, originario di Cisterna di Latina, ma residente negli Stati Uniti. Si tratta di Vittorio Marianecci, 57 anni.

Diversi suoi familiari stanno diffondendo gli appelli per raccogliere segnalazioni, mentre la polizia americana è al lavoro per rintracciare l'uomo. Vittorio Marianecci vive a Miami, da giovedì 27 aprile non si hanno più notizie di lui.

Silvio Maisti, morto sulla nave da crociera poche ore dopo la proposta di nozze: aveva 35 anni. I familiari: «Ritardi nei soccorsi»

Secondo la ricostruzione degli ultimi giorni, Marianecci era partito in aereo, per motivi di lavoro, verso Seattle per poi proseguire a Las Vegas dove però non è mai arrivato. L'ultimo avvistamento è avvenuto a San Francisco, in un fotogramma si vede l'uomo mentre compra una bottiglia di acqua, pagando con la carta di credito. Le telecamere esterne lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso le partenze degli autobus, ma non si vede altro.