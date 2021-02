«Un ragazzo travolgente, non passava mai inosservato». Emiliano Del Monte è uno degli amici d’infanzia di Vittorio Iacovacci. Grazie alle sue parole emerge il lato più personale del carabiniere di Sonnino. «Abitavamo vicini - racconta Emiliano - a pochi metri di distanza, nella frazione di Capocroce dove ci conosciamo davvero tutti. Vittorio era una persona esuberante, un carattere forte e pieno di vitalità, Quando c’era lui non passava mai inosservato, era un ragazzo che amava divertirsi e stare in compagnia, un vero trascinatore che riusciva a contagiarti con la sua allegria e il suo modo di fare».

Emiliano Del Monte, che tra l’altro è un giovane assessore al Comune di Sonnino, racconta le giornate passate con Vittorio e gli altri amici: «Il nostro è un piccolo centro, una piccola frazione dove c’è un bar che era ed è il centro di aggregazione per tutti i ragazzi della zona. Ci conosciamo tutti, anche quelli con una certa differenza di età, ad esempio io ho 5 anni in più rispetto a Vittorio ma siamo cresciuti insieme lo stesso.

Giocavamo a pallone, lunghe giornate passate insieme all’aria aperta con gli altri ragazzi. Prima di arruolarsi ha anche lavorato in un bar, amava fare i cocktail. Posso dire che inizialmente mi ha stupito la scelta di Vittorio di entrare nei carabinieri, nel 2016, perché era molto legato alla sua terra. Poi invece ho capito che la sua determinazione e il suo carattere lo hanno portato direttamente verso questa decisione. Ma ciò non ha scalfito il suo attaccamento alla terra di Sonnino, tant’è che il suo progetto di vita era tornare qui e viverci con la sua compagna».

Un progetto spezzato in Congo dove Vittorio è stato ucciso in un agguato ancora tutto da chiarire.

