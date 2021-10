Ventotene, auto elettrica e colonnina di ricarica per la Guardia costiera

Sabato 30 Ottobre 2021, 09:46

E' stata installata la prima colonnina di ricarica di autovetture a propulsione elettrica destinata ai mezzi della Guardia Costiera, sull’isola di Ventotene. L’ufficio locale marittimo prosegue così nel percorso da tempo avviato dal corpo delle Capitanerie di porto sempre maggiore ecosostenibilità.

«L’installazione - si legge in una nota - rientra in un protocollo sottoscritto tra il ministero della transizione ecologica ed il corpo delle Capitanerie di Porto, con l'obiettivo di incrementare la sostenibilità ambientale dei servizi di pattugliamento e controllo in luoghi di particolare pregio ambientale, con un elevato grado di biodiversità e peculiarità dell'habitat e delle specie presenti, come le aree marine protette e i parchi sommersi. La predisposizione della colonnina di ricarica segue l’assegnazione di alcuni mesi fa di una autovettura elettrica all’ufficio locale marittimo dell’isola, dove insiste l’area marina protetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano”».

Di recente era stato dato il riconoscimento di Ventotene come prima isola italiana “comunità energetica”.