Nepi sempre più green: c'è la colonnina ricaricare bici, monopattini e cellulari

Natale green a Nepi. Da ieri sono entrate in funzione le colonnine per la ricarica di bici elettriche, monopattini elettrici e telefoni cellulari nella città delle acque minerali. Il nuovo servizio è in via Garibaldi all’angolo della piazza del Comune.

«E' un elemento strategico per il futuro del nostro territorio che ha una buona vocazione turistica - ha detto l’assessore Federica De Paolis - : l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Vita è da sempre sensibile alle tematiche ambientali».

Quanto prima saranno istallate anche le colonnine per le auto elettriche per aumentare le rete nella Tuscia, ché consente di sostenere chi sceglie di muoversi con un mezzo ecologico.

