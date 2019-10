Allevamenti di galline ovaiole: sanzioni e sospensione dell'attività per mancanza dei requisiti igienico-strutturali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Su sette controlli effettuati dai carabinieri del Nas di Latina in allevamenti di galline ovaiole della provincia, cinque sono stati sanzionati. Sono state riscontrate infatti irregolarità per il mancato rispetto dei requisiti igienico-strutturali previsti per gli allevamenti intesivi e per omessa applicazione delle “misure di biosicurezza” previste dal Piano Regionale di controllo e sorveglianza per l'influenza aviaria.In particolare, in un allevamento di galline ovaiole è stata accertata la mancanza dei requisiti igienico strutturali previsti per i locali adibiti alla manipolazione e conservazione delle uova. Il personale della Asl, del servizio Veterinario di Latina, intervenuto su richiesta dei militari, ha disposto la sospensione del centro imballaggi fino a quando non verranno ripristinati i requisiti richiesti della legge.Complessivamente il Nas di Latina è intervenuto nella provincia pontina e in quella di Frosinone, riscontrando 10 allevamenti privi delle misure di biosicurezza, con carenze igienico strutturali e inadeguatezze nelle procedure di autocontrollo, comminando sanzioni per un totale di 24.000 euro.