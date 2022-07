Gran Bretagna, animalisti chiedono di non vendere più il prosciutto di Parma: «Suini maltrattati negli allevamenti italiani»

Gli attivisti per il benessere degli animali hanno chiesto ai supermercati del Regno Unito di interrompere la vendita di prosciutto di alta qualità, incluso quello di Parma, prodotto negli allevamenti dell'UE da "siti di stoccaggio". Un'indagine sotto copertura del gruppo di campagna per il benessere degli animali Compassion in World Agriculture (CWF) ha scoperto che le scrofe sono costrette a trascorrere settimane in gabbie così piccole che possono solo stare in piedi e sdraiarsi. I filmati sono stati ripresi dal team della campagna da 16 aziende agricole in Italia, Spagna, Francia e Polonia compresi quelli che forniscono prosciutti di Parma e Bayonne.

Le gabbie sono state vietate nel Regno Unito e in Svezia dal 1999, ma il loro uso limitato è ancora legale nell'UE, consentendo ai suini di essere tenuti in gabbia dallo svezzamento delle loro precedenti cucciolate fino alla fine delle prime quattro settimane di gestazione. Lo scorso giugno, la Commissione europea si è impegnata a eliminare gradualmente l'uso delle gabbie in tutti gli allevamenti di animali nell'Ue entro il 2027. Gli investigatori del CWF stimano che le scrofe di questi allevamenti siano tenute nello stesso recinto estremo degli allevamenti standard e che l'85% delle scrofe nell'Ue sia tenuto in queste condizioni.

Le scrofe giacciono nelle loro stesse feci e urina, non possono nutrire i loro piccoli e si impegnano in comportamenti ripetitivi insoliti come mordere e masticare l'aria, afferma il rapporto. Sarah Moyes, Senior Campaigns Manager di CWF, ha dichiarato: «Compassion in Global Agriculture vuole vedere tutti i rivenditori, i produttori e le aziende alimentari impegnarsi senza gabbie per la produzione alimentare». Il gruppo invierà le sue conclusioni anche ai ministri dell'agricoltura di tutta Europa, esortandoli ad attuare senza indugio un divieto dell'UE sull'allevamento in gabbia.