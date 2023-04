Un weekend nel Golfo con libri, arte e viaggi

Un lungo weekend di appuntamenti nel Golfo con libri, arte, feste religiose e viaggi. Oggi alle 18.30 al salotto culturale Koiné di Formia, in via Lavanga, incontro con Anna Foa, già docente di Storia moderna all’Università La Sapienza di Roma, per la presentazione del suo libro "Gli ebrei in Italia. I primi 2000 anni" (Laterza editori). L’introduzione è a cura di Paolo Di Russo. L’associazione Koinè organizza inoltre domani alle 17.30, presso la Torre di Mola, a cura di Palma Aceto e Renato Marchese, la mostra retrospettiva "Vibrazioni cromatiche" di Settimio Guglielmo, nel centenario della nascita dell’artista formiano. L’esposizione resterà aperta fino al 13 maggio (orario delle visite dalle 17 alle 21).

A Maranola iniziano oggi pomeriggio i festeggiamenti per il Giubileo delle Ali di San Michele Arcangelo, con il corteo per via A. Forte, la vstizione del Santo in piazza Antonio Ricca, la solenne imposizione delle Ali e la messa celebrata da Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, già Arcivescovo della Diocesi di Gaeta e, infine, uno speciale annullo postale giubilare.

Al Club Nautico di Gaeta l’associazione Aipu organizza oggi alle 19 un incontro con il biologo marino Adriano Madonna e l’architetto Luigi Valerio, che è un racconto con immagini e filmati del viaggio di ricerca dei due in Argentina, dalla Patagonia al Parco Nazionale di Iberà. I due studiosi hanno condotto un viaggio a ritmo serrato passando dal Perito Moreno, il più grande ghiacciaio mobile dal mondo, ai confini col Cile. I due studiosi si sono poi diretti verso i confini del Brasile, quindi sono passati dai ghiacci ad un clima equatoriale, conducendo le loro ricerche nella terra dell’antico popolo dei Guaranì, tra animali esotici e alligatori, con un salto verso le cascate di Yguazù, le più lunghe del mondo, dove fu girato il film “Mission”. E ancora, la penisola di Valdes, nelle sconfinate steppe patagoniche nella terra de La Armonia, una estancia meta solo di biologi che si recano a studiare la vita di questo angolo di mondo decisamente unico, con pinguini, leoni marini, elefanti marini, orche e balene. E sempre a Gaeta, all’altezza di piazza Carlo III, oggi, domani e lunedì mercatino dell’antiquariato, del collezionismo e del modernariato, a cura dell’associazione "L’Incontro".