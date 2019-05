Trans accoltellato in casa e rapinato, polizia sulle tracce del responsabile

E' stato accoltellato nella notte nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Piave. Vittima un trans, che a quanto pare si prostituiva in casa sua e che è stato aggredito e rapinato da qualcuno che si era presentato forse come un normale cliente. La vittima è stata soccorsa da un'ambulanza e trasportata d'urgenza in ospedale. Sul posto sono arrivate invece le pattuglie della squadra volante e della squadra mobile che hanno ricostruito l'accaduto. Gli investigatori sarebbero già sulle tracce del responsabile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA