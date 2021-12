Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 11:19

Due intere giornate intere dedicate alla tecnica e alla cultura fotografica: da domani a domenica, gli spazi dell'ex cinema Enal a Latina Scalo, ospiteranno la seconda edizione del Latina Photo Day, organizzata dall'associazione RiScatto, nell'ambito del progetto Officine di Città promosso dal Comune di Latina. Un ricco e articolato calendario di eventi accompagnerà i partecipanti tra mostre, workshop e talk tematici. Tra gli appuntamenti più attesi, la mostra R-esistenze, storie di occupazioni del fotografo Giulio Di Meo, che presenterà anche il workshop Phototelling: narrare con le immagini e con il talk Il fattore umano: la fotografia sociale. Parteciperanno alla manifestazione anche Massimiliano Tuveri e Claudia Ioan, entrambi fotografi professionisti Certified by Leica e docenti di fotografia della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), che presenteranno l'evento Clima, ambiente e futuro e il talk Obiettivo uomo: la fotografia sociale contemporanea. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Insieme per Latina Scalo, con il patrocinio del Comune di Latina e della FIAF. Ingresso gratuito e con green pass. Info: info@associazioneriscatto.it

