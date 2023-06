Tiziano Ferro risponde alla sindaca di Latina: «Sostenga il Lazio Pride»

«Gentilissima sindaca, La ringrazio per la sua attenzione. Latina è la mia città, il posto del cuore dove mi sono formato come essere umano e come artista. Tornare a casa non richiede inviti, ed è certo che canterò ancora nella mia città».

Tiziano Ferro risponde alla lettera che gli aveva indirizzato la sindaca di Latina Matilde Celentano dopo che l'artista, il 25 giugno, di fronte a uno stadio Olimpico sold out, aveva dedicato un accorato discorso sul tema della discriminazione, all'inizio del quale ha incitato il pubblico a partecipare al Lazio Pride, che si terrà a Latina l'8 luglio. Tiziano ha poi cantato l'amore per la sua città ( il brano «Ti voglio bene») , indossando una maglia col nome Latina sul petto.

«La mia famiglia, i miei amici, i miei concittadini mi hanno sostenuto e aiutato a strappare alla vita il privilegio di potermi raccontare a Latina e al mondo per l'essere umano che sono, senza ipocrisie: Tiziano, uomo, figlio e padre».

«Sento anche io il bisogno di inviarLe un invito personale ed estremamente sentito.

Le chiedo rispettosamente di non voltare le spalle alle migliaia di uomini e donne che hanno scoperto una dimensione e un significato dell'amore e dell'unione familiare magari diversi dal Suo. Le chiedo di unirsi a me - continua Tiziano Ferro - per sostenere il Lazio Pride, che si svolgerà l'8 luglio nella nostra città, concedendo il patrocinio, che non significa necessariamente condividere ogni singola proposta, ma condividere lo spirito di libertà che anima chi cerca, anche da posizioni diverse, di tutelare le famiglie, le unioni e l'amore. Le chiedo di accogliere la richiesta delle coppie omogenitoriali e di registrare i loro bambini, per concedere loro il presidio e la tutela che meritano. Questo - e mi permetto di citarLa - sarebbe un bellissimo gesto d'amore che va valorizzato e il ringraziamento più bello».

Un riferimento alla decisione della Regione, a guida centrodestra come di centrodestra è anche l'amministrazione di Latina, di revocare il patrocinio al Roma Pride contro la «strumentalizzazione ideologica sulla gestazione per altri».