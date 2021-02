Terracina, ex Pro Infantia: confermato il sequestro dell'area

Sequestro confermato per l'area dell'ex Pro Infantia, a Terracina, dopo che il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla società Residenze Circe srl. La misura preventiva era stata disposta alla fine dello scorso anno dal Tribunale di Latina. Adesso si resta in attesa delle motivazioni, da depositare entro 30 giorni, dopodichè non si esclude che la società decida di ricorrere in Cassazione.

