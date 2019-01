Terracina, incendio in bar del centro: indagano Vigili del Fuoco e Polizia

Incendio nella notte a Terracina dove poco prima delle 2 il personale operativo Vigili del Fuoco è intervenuto in viale della Vittoria a seguito di una segnalazione di un incendio. Sul posto la squadra territoriale VVF riscontrava la presenza di un principio di incendio all'interno di un bar; sono subito scattate le operazioni di spegnimento. In mattinata proseguiranno le indagini, in collaborazione con la Polizia, per risalire alle cause. © RIPRODUZIONE RISERVATA