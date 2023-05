Calci e coltellate ai genitori trovati sul letto coperti di sangue, arrestato un uomo di 47 anni

Arrestato un uomo di 47 anni con l'accusa di duplice tentato omicidio. Vittime gli anziani genitori . E' successo questa mattina a Formia, verso le 8 è arrivata una telefonata al numero unico per le emergenze con la quale si segnalava l'aggressione da parte di un uomo ai familiari.



Gli agenti del commissariato si sono precipitati nella zona indicata dalla persona che ha chiesto aiuto e hanno trovato l’uomo davanti al palazzo segnalato, fermo e con un coltello in mano e insanguinato.

Alla domanda dei poliziotti ha risposto che al piano di sopra c'erano i suoi genitori. L'uomo è stato disarmato e portato via, intanto gli agenti sono saliti nell'appartamento e hanno trovato ovunque tracce di sangue , la coppia si trovava, ancora agonizzante, distesa sul letto . Madre e padre erano coperti di sangue ma coscienti, sono stati immediatamente portati in ospedale - da due ambulanze - in prognosi riservata , hanno riportato infatti profonde ferite in diverse parti del corpo.

L'autorità giudiziaria, sulla base della ricostruzione dei fatti, ha formulato l’ipotesi del tentato duplice omicidio ai danni dell’anziana coppiae disposto l’accompagnamento dell’arrestato presso la casa circondariale di Cassino.