Tenta il suicidio al Lido di Latina, uomo salvato in extremis

Un uomo è stato salvato dal suicidio al Lido di Latina, nel parcheggio di via Casilina. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno notato che il tubo di scarico del veicolo era collegato all'abitacolo.



Provvidenziale l'intervento dei sanitari dell'Ares 118 che hanno aperto l'auto e tratto in salvo l'uomo. A quanto sembra aveva anche ingerito un flacone di tranquillanti prima di compiere il suo gesto.



L'uomo è stato trasferito in condizioni molto serie al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:43



