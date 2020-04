Latina, l'associazione Minerva: «Task force di professionisti a sostegno di cittadini e imprese nella Fase 2»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvocati, commercialisti, funzionari di banca, assicuratori e consulenti al servizio di cittadini e imprenditori, con consulenze gratuite, per districarsi tra problemi e nuovi decreti in arrivo per fare fronte alla Fase 2 dell’emergenza Covid. E' la Task Force Covid-19 al servizio di cittadini e imprese firmata Associazione Minerva di Latina che ha organizzato un team di esperti in vari settori, tutti già operativi da qualche giorno, per fornire informazioni alle aziende e ai privati, ma anche per avanzare proposte concrete alle pubbliche amministrazioni su quelle che sono le esigenze mostrate dai cittadini e dalla forza economica della provincia pontina. La Task Force è operativa nei comuni di Fondi, Terracina, Cisterna ed Aprilia (dove Minerva ha già attivi i suoi point) ma è attiva su tutto il territorio provinciale rispondendo alla mail: minervapostcovid@gmail.comCoordinatori del team la presidente dell'Associazione, Annalisa Muzio, e Donatella De Persis, referente dell’Associazione Minerva Terracina e rappresentante della Consulta dei Borghi. Gli esperi al lavoro sono: Giulia Caprì per le tutele e i diritti sul lavoro; per la consulenza aziendale/societaria nel settore commercio il commercialista Massimo Zangheri; per l’area professionale fiscale - contabilità e bilanci e consulenza aziendale – il commercialista Fabio Muzio; per l’area professionale Consulenza del lavoro - finanza agevolata – il commercialista Andrea Pagnani.Consulenti legali lo Studio Marchionne e Muzio, rappresentato da Gianluca Marchionne. Lo Studio Legale Cdnlex rappresentato da Paolo De Persis, per l’assistenza consulenziale e contenziosa nel settore dell’intermediazione finanziaria ed assicurativa e per gli iter bancari da seguire per la richiesta di prestiti etc.L’ingenger Andrea Fantozzi, esperto in sicurezza del lavoro- Covid 19, la dottoressa Greta Longo, esperta nell’attività professionale del counseling, ovvero l’intervento di supporto nei confronti di individui con esigenze di occupazione o rioccupazione e Simona Vescovo per le consulenze psicologiche legate al ritorno alla normalità post Covid.«L’idea di dare vita a questa Task Force, operativa nei vari settori più importanti di questa delicata fase della vita di tutti noi, – spiega Annalisa Muzio - è stata la naturale risposta alle tante istanze che in questo ultimo mese ci sono arrivate dai cittadini e dalle aziende alle prese con i DPCM e con tutta una serie di aiuti, in arrivo dal Governo e dalle Regioni, che però per essere attuati hanno bisogno dell’aiuto di un consulente esperto. Siamo tutti proiettati verso una ripartenza che speriamo – commenta – sia il più possibile celere ma le incognite, purtroppo, sono ancora molte e alcune linee guida poco chiare. Per questo motivo abbiamo pensato di creare un comitato di esperti in materia economica, legale e sociale a cui rivolgersi, in maniera totalmente gratuita e questo voglio sottolinearlo, per potere riuscire ad avere un primo parere finalizzato a risolvere i problema nell’immediatezza. Con la Task Force Minerva diamo l’opportunità ad aziende, autonomi e privati di rivolgersi a professionisti esperti al fine di ottenere, nell’arco di sole 24 ore, l’indicazione del giusto percorso da compiere per ottenere aiuti economici».