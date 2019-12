Stroncato da un malore negli Stati Uniti, muore a 32 anni Roberto Fiorentini di Aprilia

Aprilia in lutto: è venuto a mancare a causa di un malore Roberto Fiorentini, 32 anni, ex portavoce di Aprilia Possibile prima e di Europa Verde poi. Era molto conosciuto in città. Roberto Fiorentini era partito il 28 ottobre scorso per Washington per lavorare nella prestigiosa National Gallery Of Art. Il decesso per arrestocardiociroclatorio è avvenuto proprio negli Stati Uniti nel pomeriggio. La notizia ha sconvolto l’intera città, la politica locale, gli amici e tutti coloro che lo conoscevano. La famiglia sconvolta dal dolore dovrà partire nei prossimi giorni per Washington per poter avere maggiori informazioni sull’accaduto.



Laureato in Lettere e Filosfia, ex studente del Meucci, Roberto era entusiasta del nuovo lavoro e proprio poche ore fa aveva pubblicato un post su Facebook con una foto appena scattata nei pressi della Casa Bianca.