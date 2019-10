Soccorsi mobilitati per salvare tre rocciatori a Gaeta, alla fine è un falso allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una motovedetta della Guardia Costiera, un elicottero e un’ambulanza del 118 sono stati a lungo mobilitati ieri a Gaeta per una richiesta di soccorso inoltrata da tre rocciatori in difficoltà su una delle falesie del parco di Monte Orlando. Una delle zone maggiormente frequentate dagli appassionati di questo sport. Ci sono stati momenti di apprensione per la sorte dei tre rocciatori, ma alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. Anzi, sono stati gli stessi rocciatori a rassicurare le forze intervenute: non siamo più in pericolo. La situazione che si era profilata inizialmente era stata superata ampiamente e non c’era più necessità di mobilitarsi per le operazioni soccorso nella zona del parco di Monte Orlando. La Capitaneria di porto ha effettuato ugualmente controlli mirati sul litorale gaetano e dell’intero Golfo, che in virtù delle buone condizioni metereologiche non hanno presentato situazioni di rischio per gli utenti.