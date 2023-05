Martedì 23 Maggio 2023, 11:37

Terremoto al Comune di Formia, dove la giunta del sindaco Gianluca Taddeo perde un pezzo. Il tutto all'indomani dell'approvazione del bilancio di previsione 2023 e del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022. Nella giornata di ieri, infatti, l'ormai ex assessore al commercio e alle attività produttive Chiara Avallone ha rassegnato le proprie dimissioni. Una lettera, inviata al primo cittadino, stringata, di appena un rigo e mezzo, nella quale si mette nero su bianco che non sarà più in giunta. Le ragioni sarebbero le classiche "motivazioni personali" ma dietro potrebbe esserci dell'altro.

I MALUMORI

MINI RIMPASTO

L'avvocato Avallone, 44 anni, nominata nel novembre 2021 a far parte dell'amministrazione comunale, secondo indiscrezioni avrebbe sofferto di una sorta di emarginazione rispetto alle attività amministrative dell'esecutivo. Anzi, molte scelte sul suo settore di competenza, commercio e attività produttive, sarebbero state decise senza essere stata coinvolta. E non solo: l'ex assessore al commercio avrebbe lamentato anche alcuni vuoti che si erano creati negli organici del personale del suo settore. Insomma, una situazione di insofferenza che a lungo andare non poteva essere più sopportata. Tra le sue ultime uscite pubbliche quella riguardante l'emanazione di una circolare volta a snellire le procedure sulle iniziative commerciali, per la quale Avallone si era impegnata a «superare la confusione generata da dubbi interpretativi di una serie di norme che rendevano estremamente farraginosa la procedura. Prima di questa circolare, il cittadino che avesse voluto aprire un negozio di prima necessità o uno studio professionale in un locale commerciale, era tenuto a richiedere, con conseguente aggravamento dei costi e dilatazione dei tempi, un cambio di destinazione d'uso, di fatto non giustificato».Ad ogni modo, i dissidi interni alla giunta sono rumors che si aggirano per i corridoi del palazzo comunale di Via Vitruvio, di certo c'è le dimissioni dell'assessore al commercio al Comune di Formia potrebbero motivare il sindaco Taddeo ad operare quanto prima un mini rimasto di giunta ad un anno e mezzo soltanto dall'inizio della consiliatura. È presto per dire se si tratta di una crisi, anche perché le dimissioni dell'avvocato Avallone giungono improvvise, almeno per i diretti interessati.