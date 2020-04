Sabaudia, nelle spiagge libere distanze fai da te. I balneari: kit gratuito con paletti e corde per i bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un kit gratuito da regalare ai bagnanti per delimitare in maniera autonoma sulle spiagge libere le distanze ed evitare il contagio in tempi di coronavirus. A lanciare l’idea è Marco Beoni, presidente del Consorzio Mare Pontino Sabaudia, che raggruppa gli stabilimenti balneari del lungomare di Sabaudia."Il kit contiene quattro piccoli paletti da conficcare sulla sabbia a cui verranno legate tramite un piccolo cappio già predisposto delle corde colorate a formare un quadrato di cinque metri a lato, in modo da sviluppare uno spazio di venticinque metri quadri entro cui situare l’ombrellone, lettini e sdraie – spiega Beoni - Il successivo dovrà avere una distanza di un metro e ottanta e permettere così un corridoio di passaggio. La distanza finale tra ogni ombrellone sarà così di oltre sei metri. Finito l’utilizzo il quadrato verrà rapidamente smontato e riposto nel suo involucro, pronto per il prossimo utilizzo in qualsiasi spiaggia. Le spiagge libere potrebbero essere così autogestite dagli stessi bagnanti e sorvegliate da droni per rilevare il corretto utilizzo dei distanziamenti".