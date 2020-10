Sabaudia: il presidente del consiglio comunale Bonetti positivo al test antigenico, Comune chiuso per sanificazione

Il presidente del consiglio comunale di Sabaudia, Gianluca Bonetti, stante uno stato simil influenzale, nella mattinata di oggi ha eseguito un test antigenico a Priverno per verificare il suo stato di salute risultando positivo al coronavirus. A seguito della positività all’antigenico, la stessa Asl lo ha sottoposto immediatamente al test molecolare presso il drive in di Priverno. Si dovranno ora attendere i risultati per sapere se verrà confermata o meno la positività al Covid-19. «Sto bene e non ho sintomatologie acute. Dopo aver appreso della positività al primo test mi sono isolato a tutela e nel rispetto della salute della mia famiglia e di tutti i dipendenti comunali. Sarà mia cura aggiornare tutti sugli esiti del tampone e comunicare alla Asl la lista dei miei contatti al fine di attivare tutte le necessarie procedure di tracciamento secondo il protocollo Covid» ha dichiarato Bonetti. Il palazzo comunale di Sabaudia resterà chiuso nella giornata di domani 29 ottobre al fine di consentire gli interventi di sanificazione degli uffici, operazioni già attivate nel pomeriggio odierno. Restano aperte tutte le altre sedi distaccate del Comune di Sabaudia.

