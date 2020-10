Due amministratori comunali positivi al Covid a Gaeta e San Cosma e Damiano

Due politici positivi al Covid-19 nel sud pontino. Sono Emiliano Scinicariello, consigliere di una lista civica di minoranza al Comune di Gaeta, e Vincenzo Petruccelli, assessore al Comune di Santi Cosma e Damiano. Lo hanno oggi annunciato entrambi sui propri profili facebook, mettendosi spontaneamente in isolamento domiciliare.

“Sabato mattina ho appreso che un mio contatto romano era risultato positivo - scrive Scinicariello - Mi sono messo immediatamente in isolamento fiduciario, ma la sera ho accusato qualche linea di febbre. Sarò dunque in quarantena e la mia famiglia sarà prudente nel seguire i protocolli previsti per i familiari di un positivo. Per il resto, speriamo bene”. L’assessore sancosmese Vincenzo Petruccelli informa di essersi messo ieri in isolamento fiduciario dopo aver appreso domenica sera della positività di un dipendente comunale. “Nel pomeriggio di ieri - aggiunge Petruccelli - mi sono sottoposto a tampone rapido e dopo qualche ora ho avuto comunicaziome di essere risultato positivo. Pertanto, d’accordo con il medico curante sono stato posto in isolamento nella mia abitazione in attesa del tampone presso l’Asl. Nel contempo anche mia moglie, in via precauzionale, si è posta in isolamento in attesa del tampone. Mi sembrava doveroso e coerente rendere pubblica la notizia anche per rispetto di quanti in questo periodo sono venuti a contatto con me, benché abbia sempre fatto uso in pubblico del dispositivo di protezione individuale cercando di rispettare il distanziamento richiesto”.

