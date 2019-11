Sabaudia: il 17° reggimento artiglieria controaerei "Sforzesca" parte per la missione in Kosovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta questa mattina, presso la caserma “Santa Barbara” di Sabaudia la cerimonia di saluto del 17° reggimento artiglieria contraerei “Sforzesca” che si appresta a partire per il Kosovo. Gli artiglieri pontini tornano in quell’area dopo 7 anni. Vi erano stati l’ultima volta nel 2012. Il reggimento ha alle spalle anche una missione in Albania, nel 2003, e in Bosnia Erzegovina, nel 2005. Alla cerimonia erano presenti il generale Fabrizio Argiolas, comandante dell’Artiglieria Controaerei, autorità religiose, civili e militari locali, associazioni combattentistiche e d’arma. È stata l’occasione non solo di salutare i soldati dello “Sforzesca”, ma anche di rinnovare il drappo della Bandiera di Guerra del 17°, reggimento più decorato della specialità controaerei dell’Esercito. Durante i suoi 6 mesi di missione nei Balcani, il 17° reggimento dovrà assicurare il mantenimento di un ambiente stabile e sicuro nell’area ovest del Kosovo e garantire la sicurezza del Monastero di Decani, patrimonio dell’Unesco di elevato valore culturale, storico e religioso.«La bandiera di guerra del 17° reggimento, dopo 7 anni, tornerà a sventolare nel teatro kosovaro – ha sottolineato il colonnello Natale Gatti, comandante dello Sforzesca - Gli uomini e le donne del reggimento si sono addestrati per affrontare al meglio anche questa sfida. La missione sarà quella di contribuire a garantire la libertà di movimento e un ambiente sicuro per tutti i residenti affinchè essi possano vivere in pace». «Oggi salutiamo il personale del 17 reggimento che, con la sua bandiera di guerra, parte per la missione Joint Enterprise. Dopo mesi di duro addestramento per l’unità è finalmente giunto il momento di dimostrare che il personale dell’artiglieria controaerei non è secondo a nessuno – ha aggiunto il generale Argiolas - Sono sicuro che svolgerete il vostro compito con dedizione, spirito di sacrificio, energia e con la grande umanità e l’equilibrio che avere sempre dimostrato di possedere. Il vostro compito non sarà semplice ma sono sicuro che saprete affrontare questa sfida con l’impegno di sempre e rimarrete sempre fedeli all’obbiettivo».