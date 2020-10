Rissa in via Virgilio a Latina: bottigliate e coltelli, due rischiano l'arresto

Momenti di paura oggi pomeriggio a Latina in via Virgilio, alle spalle del Tribunale. Una lite tra due persone è degenerata in una rissa, i protagonisti si sono presi a bottigliate e sono spuntati anche i coltelli. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti, sono piombate le volanti della Questura. Gli agenti della polizia sono riusciti a bloccare i due, entrambi italiani, uno dei quali con precedenti specifici, e li hanno fermati e portati in Questura. I due rischiano l'arresto. © RIPRODUZIONE RISERVATA