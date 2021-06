Rapina in villa a Cori, banditi in fuga: è caccia all'uomo

E' caccia all'uomo nelle campagne tra Cori e Giulianello. I carabinieri sono sulle tracce dei banditi che nel pomeriggio hanno tentato una rapina in una villa di via del Quarticciolo, una traversa della provinciale. Per cause ancpora da chiarire il colpo è fallito e i malviventi si sono dati alla fuga dal giardino sul retro della casa. Sul posto si sono precipitate diverse pattuglie dei carabinieri agli ordini del tenente colonnello Barbera che comanda la compagnia di Aprilia.