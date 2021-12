Quasi ultimato il montaggio dell'albero di Natale in piazza del Popolo a Latina

Gli operai stanno ultimando il montaggio dell'albero di Natale in pilazza del Popolo a Latina. La struttura ormai da anni viene messa a disposizione del Comune e della città dalla Stim. Abitualmente l'albero viene acceso l'8 dicembre, ma quest'anno il maltempo e altri problemi hanno fatto slittare l'appuntamento. L'albero verrà acceso domenica 12 dicembre. In vista di quella data hanno cominciato ad aprire le casette del mercatino di Natale sempre in piazza del Popolo.