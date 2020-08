Provincia, Comuni e associazioni di categoria al lavoro per rilanciare turismo pontino: prossima tappa Rimini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rilanciare il settore turistico del territorio pontino con l’obiettivo di fare della sua varietà e della sua ricchezza un elemento di forza: è con questa finalità che prosegue in Provincia il lavoro, in sinergia con i Comuni e le associazioni di categoria, per la realizzazione di un brand turistico capace di diffondere e consolidare un'identità unitaria del territorio e allo stesso tempo offrire un’offerta turistica varia e di qualità partendo da una visione di insieme condivisa. Nei giorni scorsi, dopo l'interruzione determinata dall'emergenza Covid-19, si è nuovamente riunito il tavolo di coordinamento, in modalità videoconferenza, su iniziativa del Presidente Carlo Medici. All'incontro, oltre allo stesso Medici, hanno partecipato un delegato dell’assessore regionale al turismo, sindaci e assessori dei Comuni della provincia, i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori del settore turistico.“Come Provincia – spiega Medici - quale ente con funzioni di area vasta, in sinergia con i Comuni, competenti nella promozione di sistemi integrati di offerta turistica, abbiamo l’interesse a creare un'immagine unitaria del territorio pontino e una visione di insieme al fine di presentare un’offerta turistica che, da un lato, rispecchi la ricchezza del territorio e, dall’altro, ne valorizzi il carattere unitario e le potenzialità attrattive”. Un grande potenziale da portare al TTG di Rimini sottolinea il presidente della Provincia.