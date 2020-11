Paura in centro a Prossedi. Poco prima delle 13 una Mercedes è andata a fuoco lungo la via principale del paese lepino, in prossimità del municipio, in via Principessa Augusta Gabrielli. La zona è stata evacuata, sulle cause del rogo ancora non si sa nulla. Sono intervenuti vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 13:38

