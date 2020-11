Positivo il sindaco di Ventotene Gerardo Santomauro

E' positivo al covid Gerardo Santomauro, il sindaco di Ventotene. Lo ha voluto comunicare lui stesso attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino dell'isola ha spiegato di aver avvertito negli ultimi giorni un certo malessere, di essersi messo in isolamento domiciliare e di aver effettuato il tampone molecolare. L'esito è arrivato nella giornata di oggi. positivo.

"Ho i sintomi dell’influenza - spiega Santomauro - e mi trovo in casa con la mia famiglia, in isolamento.

Ritengo corretto dare io stesso questa comunicazione, anche per rispetto di quelle persone che hanno avuto recenti contatti con me, pur ribadendo che ho sempre portato la mascherina e cercato di mantenere le giuste distanze.

Colgo l'occasione per invitarvi nuovamente alla cautela, al distanziamento ed all’osservanza delle abituali regole di prudenza che sono consigliate. Non abbassate la guardia". Il sindaco non si trova sull'isola, che resta al momento ancora l'unico comune della provincia "covid free".



