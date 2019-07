Ponza, sospesi dai Nas tre esercizi e sequestrati 300 chili di prodotti ittici e alimentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso di controlli a diversi esercizi commerciali, strutture sanitarie e farmaceutiche di Ponza, i carabinieri del Nas di Latina, in collaborazione con i colleghi della motovedetta di Gaeta e della stazione di Ponza e funzionari dell’Asl di Latina, hanno sospeso l’attività di un locale adibito a deposito di alimenti e lavaggio di un ristorante e sequestrato 300 chilogrammi di prodotti ittici e alimenti di varia tipologia e contestate dodici contravvenzioni. In particolare, sono state rilevate varie carenze igienico-strutturali in un deposito di alimenti di circa 300 metri quadri, dove sono stati rinvenuti 170 kg di prodotti ittici congelati che, privi di rintracciabilità, sono stati immediatamente sequestrati. Inoltre sono stati ritrovati e sequestrati, in altre tre attività di ristorazione, ulteriori 110 kg di prodotti ittici e alimenti di varia tipologia, pure congelati, e 30 kg di frutta secca, tutti privi di tracciabilità. Irregolarità sono state riscontrate anche in strutture sanitarie e in una farmacia, alle quali sono state contestate cinque violazioni amministrative per la mancata rintracciabilità dei prodotti alimentari, altre tre per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari e tre per inadeguatezze strutturali. I locali per i quali è stata disposta la temporanea sospensione dell’attività hanno un valore di circa 500.000 euro e gli alimenti sequestrati circa 5.000 euro. L'importo complessivo delle sanzioni amministrative è di 13.500 euro.