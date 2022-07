Ponza, regole per i proprietari dei cani: obbligatorio anche portare l'acqua per pulire la pipì

Nuove regole di comportamento per i proprietari dei cani a Ponza. Il sindaco ha firmato una ordinanza che impone di pulire immediatamente le deiezioni canine ed obbliga tutti coloro che portano a spasso i cani di girare muniti non solo dei sacchetti ma anche di una bottiglia d'acqua da versare lì dove gli animali fanno pipì.

L'ordinanza è stata pubblicata mercoledì ed è immediatamente esecutiva. «Attesi i rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo determinati dalle deiezioni animali su strade piazze, marciapiedi, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, banchine e ogni spazio pedonale e di uso pubblico » si legge nell'atto firmato dal neo sindaco Francesco Ambrosino, si è deciso di imporre quattro regole ai proprietari dei cani, ordinando «di raccogliere gli escrementi e di depositari sacchetti negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti»; di «pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dai cani su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico con l'obbligo di portare con sé appositi contenitori di acqua semplice senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti in modo da mantenere e per preservare lo stato di idiene e decoro dei luoghi»; di «condurre gli animali in modo da ridurre il più possibile il rischio che possono produrre deiezioni » su spazi pubblici; di portare con sé sacchetti o altri equivalenti contenitori e attrezzatura necessaria per la ripulitura e il lavaggio del suolo pubblico da esibire su richiesta gli agenti polizia locale».

Alla luce dell'ordinanza che è già entrata in vigore sull'isola rischia multe dai 50 ai 500 euro non solo chi verrà pizzicato a non pulire gli escrementi o la pipì del proprio cane ma anche chi non ha con sé l'attrezzatura necessaria, non solo i sacchetti ma anche la bottiglietta d'acqua. Ponza così si allinea ai divieti delle città del nord Italia, resta da vedere però se sarà rispettata e se soprattutto verrà fatta rispettare dalla polizia locale.