Torna "Ponza d'autore", anche il ministro Azzolina tra gli ospiti della rassegna

"Ricominciamo?" E' lo slogan di "Ponza d'autore 2020", dodicesima edizione della rassegna in programma da domani - venerdì 24 -a domenica 26 luglio.



«Tre mesi di lockdown e due di lento ritorno alla normalità hanno minato certezze, stabilità economica, politica e sociale. Ricominciamo? è la domanda esortativa che farà da fil rouge della rassegna» - dicono gli organizzatori. L'iniziativa culturale è ideata, al solito, da Gianluigi Nuzzi, giornalista Mediaset e scrittore.



Oltre a Gianluigi Nuzzi a condurre gli incontri giornalisti come Roberto Bernabò, Barbara Carfagna, Eleonora Cozzella, Alessandro Giuli, Peter Gomez, Alessio Jacona e Francesco Piccinini. A causa delle restrizioni in vigore, gli incontri non potranno svolgersi nella piazza principale ma saranno accolti negli spazi del Grand Hotel Santa Domitilla, dove la rassegna è nata nell’estate 2008.

IL PROGRAMMA

L’edizione 2020 di Ponza D’Autore si aprirà domani alle 19 con due appuntamenti principali: nel primo, intitolato "Un’estate italiana", in un dialogo a tre con Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo di Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) Roberto Bernabò, direttore del sito del Sole 24 Ore e Gianluigi Nuzzi. Nel corso del talk interverranno Flavio Briatore, il presidente della Regione Pugliae della Regione Molise

Nel secondo appuntamento della giornata inaugurale intitolato "I migliori anni della nostra vita" si parlerà della complessa ripartenza dalle attività scolastiche nel rispetto delle norme anti contagio con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina intervistata da Peter Gomez, direttore del sito de Il Fatto Quotidiano. Nel corso dell’intervista interverranno anche Andrea Scanzi e Daniele Grassucci, direttore del portale di riferimento dei giovani studenti Skuola.net che trasmetterà in live streaming l’intero dibattito.

Sabato 25 luglio, dopo Edicola D’Autore la tradizionale rassegna stampa mattutina, alle 13.30 con "Sapori D’Autore" la giornalista di Repubblica Eleonora Cozzella, andrà alla scoperta dei luoghi e dei personaggi simbolo della tradizione culinaria dell’isola di Ponza.

Alle 19 prenderà il via l’atteso dibattito intitolato "I soliti (dis)accordi" che vede schierati quattro pesi massimi del giornalismo italiano come Peter Gomez e Gianluigi Nuzzi, Alessandro Giuli e Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it, che si confronteranno sulla gestione passata, presente e futura dell’emergenza sanitaria e economica insieme ai due presidenti di Regione Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) e Luca Zaia (Veneto), al virologo, Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Udine e alla psicologa Mariarita Parsi.



Anche domenica 26 luglio, terza ed ultima giornata di Ponza d’Autore, si aprirà con Edicola D’Autore e proseguirà con il viaggio di Eleonora Cozzella alla scoperta dei Sapori D’Autore, per concludersi alle 19 con l’interessante confronto attraverso il quale si proverà a dare una risposta alla domanda-titolo: "Futura. Ecosistema 5G, accendiamo il motore della rinascita?" Proprio su questo tema sarà incentrata l’intervista al sottosegretario dello sviluppo economico Mirella Liuzzi, condotta dal giornalista esperto di tecnologia Alessio Jacona. Al dibattito prenderanno parte anche Barbara Carfagna conduttrice per Rai 1 della trasmissione Codice, Mariarosaria Taddeo, ricercatrice presso l’Oxford Internet Institute, Giuseppe Falcomatà sindaco di Reggio Calabria che ha sospeso attraverso un’ordinanza l’installazione delle antenne 5G nella sua città e Giovanni Ferigo Amministratore Delegato & Direttore Generale di Inwit

