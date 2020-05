Polizia di Stato, arriva un nuovo funzionario per la Questura di Latina

Nuovo funzionario in servizio presso la questura di Latina. Si tratta del commissario della Polizia di Stato Valeria Morelli. Nata a Salerno nel 1991, laureata in Giurisprudenza nel 2015 e abilitata all’esercizio dell’attività forense presso il Tribunale della città campana, la dottoressa Morelli ha frequentato il 108° corso di formazione per commissari. A marzo la conclusione, con il conseguimento del master di II livello in Scienze della sicurezza pubblica.

Per lei il primo incarico presso la Questura di Latina, dove sarà funzionario addetto alla divisione polizia amministrativa.

