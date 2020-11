Cisterna, don Marco positivo al Covid: messe sospese nelle parrocchie di Cerciabella e Borgo Flora

Messe feriali sospese per le parrocchie di Cerciabella e Borgo Flora, due frazioni di Cisterna. Il parroco, Don Marco Rocco, è risultato positivo al Covid. Ora si aspetta la sinificazione dell'edificio per tornare a pregare in parrocchia.

"Chi spera nel Signore è sempre positivo. È da mercoledì - spiega don Marco ai suoi fedeli tramite il suo profilo Facebook - che sono chiuso in canonica, perché sono stato a stretto contatto con un positivo. E lunedì ho scoperto di esserlo anche io. Sto Bene! Adesso è tempo di quarantena e recuperare qualche film e qualche serie!

Per questo motivo non posso celebrare e ovviamente confessare, ma chi spera nel Signore è sempre positivo: perché la speranza cancella qualsiasi paura! Quindi chiedo preghiere... e anche qualche consiglio su qualche serie o film da vedere!".

Le due comunità si sono strette intorno al loro parroco manifestando vicinanza con tanti messaggi. "Per questo - spiegano dalla pagina Facebook "San Giuseppe + Trasfigurazione" - la Chiesa di Borgo Flora rimarrà chiusa finché non verrà sanificata da un'azienda specializzata: la tranquillità prima di tutto! Le Messe feriali (lunedì-venerdì) sono sospese e subiranno cambiamenti anche quelle festive (sabato e domenica). Scusate per il disagio".



© RIPRODUZIONE RISERVATA