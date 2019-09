"Ortofrutta del Lazio, la rete che crea valore". Appuntamento al Parco del Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma giovedì 19 settembre dalle 9 alle 13 l'incontro "Ortofrutta del Lazio, la rete che crea valore". Si svolgerà presso l’Auditorium del Parco Nazionale del Circeo ed è organizzato dall’assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio in collaborazione con Arsial.L’incontro, rivolto ai produttori del settore ortofrutticolo, organizzazioni di produttori, associazioni datoriali, di categoria e sindacali «si pone l’obiettivo di fare il punto della situazione sull’andamento del comparto e sviluppare azioni tese al rafforzamento delle filiere produttive e della capacità di fare rete, al fine di migliorare la competitività internazionale delle nostre imprese».Durante i lavori verrà presentata l’Assemblea delle Regioni europeef rutticole, orticole e floricole (Areflh), alla quale la Regione Lazio ha aderito con deliberazione 120 del 6 marzo 2019. L’Associazione, creata nel 2000 per un'iniziativa di un gruppo di regioni spagnole, francesi e italiane, svolge importanti attività di promozione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, educazione alimentare, ricerca, innovazione, costruzione e rafforzamento della rete ortofrutticola europea. Ad essa possono aderire sia le regioni europee che le organizzazioni di produttori.L’iniziativa ospiterà anche la presentazione di “The Rome Table 2019”, una tra le più importanti iniziative rivolta al settore ortofrutticolo che si terrà a Roma il 7 e 8 novembre con "buyer" stranieri di 20 Paesi, selezionati e qualificati, e 120 aziende italiane della produzione e del commercio dell’ortofrutta siederanno attorno a un tavolo per una reciproca conoscenza e stabilire accordi di comune interesse.