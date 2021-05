Ordigno bellico su un terrazzo condominiale a Latina Scalo

LATINA - Tanta paura questa mattina in via Empedocle a Latina Scalo, dove, sul terrazzo di un palazzo è stata ritrovato un ordigno bellico di vecchia fabbricazione e arrugginito. Appena scattato l'allarme sul posto sono interventi polizia e vigili del fuoco che hanno evacuato il palazzo e circoscritto la zona. Grazie all'intervento degli artificieri la situazione è stata risolto in breve tempo e i condomini sono potuti rientrare in casa. Resta da capire come abbia fatto l'ordigno ad arrivare sul terrazzo del condominio.

Ultimo aggiornamento: 13:13

