Olimpiadi di Tokyo, la 4x200 stile libero è in finale con il terzo tempo: protagonista il latinense Matteo Ciampi

Martedì 27 Luglio 2021, 15:10

Fa sognare in grande la 4x200 stile libero (quarta ai mondiali di Gwangju 2019) che si è qualificata per la finale olimpica in programma domani notte con il terzo tempo assoluto. Nella piscina del Tokyo Aquatics Center Il marchigiano Stefano Di Cola (1'47''00), il latinense Matteo Ciampi (1'45''64), il barese Marco De Tullio (1'47''78), il più giovane del quartetto, e in quarta frazione il fiorentino Filippo Megli (1'45''63) hanno nuotato in 7'05''05 chiudendo davanti per 11 decimi al Roc (Russian Olympic Committee) secondi con 7'05"16. I più veloci delle due serie eliminatorie sono stati i britannici e vice campioni continentali Matthew Richards (1'46''35), James Guy (1'44''66), Calum Jarvis (1'45''53) e Toam Dean (1'46''71) in 7'03''25 che hanno preceduto l'Australia (7'05"00), oro ai Mondiali di Gwangju 2019. Terzi gli Stati Uniti con 7'05"62.