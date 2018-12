Occhio alla truffa del cambio contatori, coppia in azione a Terracina

Una coppia di giovani distinti si presenta nelle abitazioni di persone anziane e informa che ci sono i contatori da cambiare, presenta dei moduli da firmare e chiede denaro per mandare avanti la pratica. Si tratta di una truffa, della quale arrivano segnalazioni da Terracina.



Diversi gli anziani presi di mira da due ragazzi con accento campano, i quali spiegano che c'è un mandato di una nota azienda di distribuzione di energia che dispone il cambiamento dei contatori, dietro pagamento di una piccola somma. Nulla di tutto questo, ovviamente, perciò l'invito che arriva è a fare attenzione perché se pure fosse in atto una campagna di sostituzione dei contatori non ci sarebbero persone da incontrare, contratti da sottoscrivere e soprattutto non si dovrebbe pagare.