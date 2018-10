Nella cunetta con l'auto di servizio: paura per una postina in via Chiarestella a Fondi

Stava percorrendo via Chiarastella a Fondi con l'auto di servizio quando, attorno alle 14, ha perso il controllo ed è finita in un fossato laterale: paura per una portalettere di Poste Italiane.



Tempestivo l'intervento dei sanitari dell'Ares che hanno subito trasportato la ferita in codice giallo presso l'ospedale “Fiorini” di Terracina.



Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare l'auto finita con tutte e quattro le ruote nella cunetta. Prima estrarre la ferita dal veicolo rimasto in equilibrio precario tra la carreggiata e il fossato è infatti stato necessario legare la vettura con una corda e riportarla sulla sede stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA