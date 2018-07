Nel 1968 nasceva l'Ab Latina. La storia dei cinquant'anni da domani sulle pagine de Il Messaggero

di Stefano Urgera

Il prossimo 9 settembre l'Associazione Basket Latina compirà 50 anni. Da domani, 7 luglio, su Il Messaggero cartaceo e digital si ripercorrerà la storia dalle origini alla promozione in A2, passando per le prime storiche promozioni, all'epopea della squadra sponsorizzata dalla MobilTacconi, alla fusione con gli altri club di Latina. Poi il periodo targato Cuomo, lo scudertto juniores, l'escalation dalla serie C alla B2, fino alla promozione in A2, e le imprese dei cestisti locali icon la squadra della città e negli altri team d'Italia. Tanti i personaggi e i cestisti coinvolti: circa seimila persone hanno vestito la casacca nerazzurra nei 50 anni di storia. Un patrimonio della città che non va assolutamente sperperato. Domani si inizierà parlando del periodo che va dal 1936 al 1968.