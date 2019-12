"Natale in corsia", musica e doni con gli studenti di scienze infermieristiche

“Natale in corsia. Studenti e pazienti insieme” ed è l’iniziativa del corso di laurea in Scienze infermieristiche della sede pontina di “Sapienza” in corso oggi - 19 dicembre - all'ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.



«Portiamo in ospedale un po’ di calore umano ai pazienti grandi e piccoli - spiega la responsabile del corso, Ernesta Tonini - con musica, consegnando loro un dono confezionato da noi e dall’associazione Diamante, unito ad un sorriso per augurare un Santo Natale».



All'evento stanno partecipando decine di studenti con il classico cappello di babbo natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA