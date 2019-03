Nardi, nessuna traccia: oggi probabilmente ultimo giorno di ricerche della squadra di soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta finendo un'altra giornata di ricerche sul Nanga Parbat e purtroppo non sono ancora arrivate buone notizie, non c'è traccia di Daniele Nardi e Tom Ballard, l'alpinista di Latina e il suo collega inglese dispersi da domenica 24 febbraio sulla parete Diamir della nona montagna più alta del mondo. Oggi la squadra di soccorso doveva effettuare una ricognizione lungo la via Khinshofer e far nuovamente volare i droni, ma né l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo, né lo staff di Daniele Nardi hanno ancora comunicato novità.La squadra di alpinisti capitanata da Alex Txikon, secondo media internazionali e il sito montagna.tv questa sera lascerà il Nanga Parbat e dopo un'ultima ricognizione sulla parete farà ritorno in elicottero a Skardu per ricongiungersi poi con la sua spedizione che sta tentando l'ascesa invernale del K2, seconda vetta più alta del pianeta. Lo stesso sito ha annunciato che una squadra di sherpa oggi recupererà gli effetti personali di Nardi e Ballard per riportarli a Islamabad.