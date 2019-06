Rubata sulla Semprevisa la targa in memoria di Daniele Nardi

Ultimo aggiornamento: 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mercoledì 5 giugno (quindi solo 4 giorni fa) siamo riusciti a completare le dedica del sentiero 710 a Daniele Nardi». Domenica 9 la targa era già sparita. «La cerimonia di inaugurazione si era svolta il 18 maggio, ma non era stato possibile collocare la targa di dedica in prossimità della cima del Semprevisa a causa del maltempo - racconta il presidente del Cai di Latina Federico Cerocchi- Dopo diversi rinvii, alla fine mercoledì scorso, come possibile vedere nella prima foto scattata il giorno della posa, la targa è stata posizionata. Fin qui niente di particolare, senonchè oggi (domenica 9 giugno) - spiega in un post su Facebook- mi è stata segnalata la scomparsa della targa.Non credo che la sparizione sia da attribuire a qualche animale, la targa in tal caso sarebbe rimasta sul palo, magari deformata, oppure, se staccata, sarebbe rimasta in prossimità del palo. L'atto deve quindi essere attribuito a qualche bestia bipede, le cui elucubrazioni mentali sono di difficile interpretazione ».Daniele Nardi e' l'alpinista di Sezze morto tragicamente questo inverno sul Nanga Parbat a cui le comunità di Sezze e Bassiano hanno intitolato la cima della Semprevisa e uno dei sentieri che la raggiunge.