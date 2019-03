Muore all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, i familiari donano gli organi

Ultimo aggiornamento: 16:23

I familiari di un uomo di 66 anni, deceduto all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, hanno deciso di donare gli organi e questa mattina le équipe di un ospedale romano e di uno siciliano hanno ultimato le operazioni di prelievo di fegato e reni per poterle trapiantare ai pazienti in attesa.Il nobile gesto, l'ennesimo che si registra nell'ospedale pontino, è stato deciso nella serata di ieri quando i medici hanno constatato la morte cerebrale dell'uomo, arrivato nei giorni scorsi in condizioni disperate a causa di una emorragia. I familiari hanno acconsentito al prelievo e sono state avviate le procedure previste in questi casi con il centro nazionale trapianti. Da questa mattina alle 5 le due équipe, coadiuvate dal personale del "Santa Maria Goretti" - con il coordinamento del dirigente dell'anestesia e rianimazione, Carmine Cosentino - hanno lavorato per il prelievo e il conseguente trasporto negli ospedali dove ad attendere gli organi c'erano i pazienti da trapiantare.