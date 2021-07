Movida, dj set non autorizzato al lido di Latina, scatta la multa a uno stabilimento

Domenica 4 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 15:15

Movida sorvegliata speciale a Latina per tutta l'estate. La riapertura dei locali notturni e il definitivo stop al coprifuoco scattato nelle scorse settimane hanno portato ad intensificare i controlli in tutto il capoluogo.

BAR E RISTORANTI

La questura ha disposto mirate verifiche amministrative a Latina rivolgendo un'attenzione particolare alle attività di bar e ristorazione che si trovano sul litorale, chioschi, bar e stabilimenti balneari aperti anche fino a tarda sera e in cui si organizzano anche aperitivi, cene e serate musicali.

Le ispezioni e i controlli hanno impegnato in questi giorni, soprattutto in concomitanza con il fine settimana, gli agenti della divisione di polizia amministrativa della questura e proprio nel corso delle ultime verifiche sono state riscontrate irregolarità in uno dei chioschi al lido, sul lungomare tra Capoportiere e Foce Verde.

I poliziotti hanno accertato che un locale aveva organizzato un dj set serale nonostante fosse sprovvisto delle necessarie autorizzazioni in materia di impatto acustico.

La serata musicale in sostanza non era prevista, secondo quanto riportato da una nota della polizia, nelle autorizzazioni in possesso del locale.

LE SANZIONI

La verifica ha dunque inevitabilmente portato a elevare ai danni del titolare del chiosco una salata sanzione amministrativa, che ha costretto dunque ad annullare l'intrattenimento musicale in programma. Le verifiche però sono appena iniziate e andranno avanti, come disposto dalla questura, anche nelle prossime settimane parallelamente a un rafforzamento dei servizi di controllo su tutto il territorio.

LE AUTORIZZAZIONI

L'obiettivo è contrastare situazioni di illegalità connesse alla movida, verificare la regolarità delle autorizzazioni legate alla somministrazione di cibi e bevande e anche all'organizzazione di eventi e serate di intrattenimento musicale e anche vigilare sul rispetto delle normative anti covid per contenere e prevenire eventuali situazioni incontrollate di assembramento nei luoghi particolarmente frequentati dai giovani. Le attività riguarderanno in particolare i locali del litorale ma anche i pub e i bar in città.

