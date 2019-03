Medici neo iscritti all'Ordine, decima edizione del corso di preparazione a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un appuntamento ormai tradizionale quello che l'Ordine dei medici di Latina organizza per chi si iscrive all'albo per la prima volta. Mercoledì 6 marzo, come avviene ormai da un decennio, i giovani medici chirurghi ed odontoiatri parteciperanno al seminario gratuito "Adiddestramento all’esercizio pratico della professione" che si terrà presso la sala conferenze dell'Ordine, in largo Celli, a partire dalle 8,30.Due le sessioni, una teorica e una pratica, nel corso delle quali saranno affrontate questioni che vanno dalla deontologia alle regole previdenziali, dalla comunicazione all'uso del web e all'attenzione alle fake news, dagli aspetti assicurativi a quelli fiscali. L'aspetto pratico, invece, riguarderà le suture.«L’incontro ha lo scopo di erudire quanti, affacciandosi alla professione, ignorano le regole del mutevole mondo del lavoro» - dice il presidente dell'Ordine, Giovanni Maria Righetti.Sabato 9 marzo, invece, la solenne cerimonia del giuramento che riunirà i neo medici a chi svolge la professione da oltre 40 anni.