"Mare sicuro 2018", l'informazione nel sud pontino passa anche per Radio Show Italia

Andrà anche in radio la campagna "Mare sicuro 2018" che il comando generale del corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera propone per la sicurezza in mare e sulle spiagge.



Si chiama "Infomare 103e5" e nasce dalla collaborazione tra la Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Gaeta e "Radio Show Italia 103e5". Il collegamento in Fm è curato dalla prima emittente che dedica i suoi contenuti informativi e le sue strategie di comunicazione, all'intero comprensorio del sud pontino. Ogni giorno, alle 9.45 e 11.45, per tutta l'estate, notizie di pubblica utilità per vivere il mare sulla Riviera di Ulisse. Questa, in sintesi la mission del 'notiziario' "Infomare 103e5"



«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta per questa striscia quotidiana, perché in mare è molto importante anche l'autocontrollo - spiega il capitano di fregata Andrea Vaiardi, comandante della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Gaeta. - il rispetto delle regole e l'informazione in mare sono essenziali. Informarsi prima di navigare, prima di mettersi in mare, è molto importante, soprattutto in zone come queste del Golfo di Gaeta, che è circondato dalle montagne e spesso c'è una repentina variazione delle condizioni meteo». In caso di emergenza va sempre contattato il numero 1530, attivo 24 ore su 24.



«Siamo davvero onorati per la fiducia che ci ha accordato il comandante Andrea Vaiardi, - dichiara Paola Galisai, editore di Radio Show Italia 103e5 - collaborare con la Guardia Costiera per tutto il mio staff è motivo di orgoglio. Devo dire che da entrambe le parti è stata subito colta l'opportunità di far nascere una partnership che io amo definire naturale, perchè RSI103e5 e la Guardia Costiera di Gaeta hanno confini identici, la stessa area di copertura e servizio. Infomare 103e5 - è in onda da pochi giorni ed è già diventato un punto di riferimento per i tantissimi ascoltatori che navigano di fronte alle coste pontine, oppure frequentano le spiagge della Riviera di Ulisse. Ringrazio tutto il gruppo della Guardia Costiera di Gaeta - conclude l'editore di RSI 103e5 - per lo splendido lavoro quotidiano che fanno attraverso le loro voci, con grande professionalità e con doti radiofoniche spesso sorprendenti».



Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31



